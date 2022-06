Calciomercato, la Lazio vuole Zielinski ma c’è una condizione

Calciomercato, Piotr Zielinski sarebbe una preferenza della Lazio ma ci sarebbe una condizione.

La Lazio di Maurizio Sarri sarebbe interessata al centrocampista del Napoli Piotr Zielinski. Il Corriere della Sera riporta la notizia, puntualizzando però che il suo arrivo non sarebbe tanto facile, in quanto potrebbe verificarsi solo ad una condizione.

“Il sogno, complicato, rimane Zielinski del Napoli: possibile soltanto in caso di cessione di uno dei big, Milinkovic-Savic o Luis Alberto. Per nessuno dei due, al momento, sono arrivate offerte decisive, anche se lo spagnolo piace proprio al Napoli. Discorso simile per Loftus-Cheek, su Ilic pesa la concorrenza dell’Atalanta.”

Napoli: Meret verso il rinnovo, Sirigu vicino al ruolo di vice

