Ci siamo, Sapalletti è pronto a riabbracciare tutti i Nazionali

Luciano Spalletti torna a sorridere dopo il ko con il Villarreal, perché a tornare a fargli compagnia ci saranno i suoi ragazzi, pronti a tornare dopo la convocazione dalle rispettive Nazionali per il Mondiale in Qatar conclusosi ieri sera. Fra oggi e domani si ritroveranno a Castel Volturno e inizieranno un lavoro differenziato: per loro non vi sarà alcuna amichevole, ma si procederà verso un recupero progressivo. Spalletti è dunque pronto a riabbracciare i vari Kim, Olivera, Anguissa, Zielinski e Lozano.

Fonte foto: Instagram @zielu_94

