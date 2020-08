UFFICIALE – Napoli, rinnovano Di Lorenzo, Elmas e Mario Rui: il comunicato

Calciomercato Napoli, è ufficiale rinnovano Di Lorenzo, Elmas e Mario Rui fino al 2025

Calciomercato Napoli – “Il Napoli ufficializza i rinnovi contrattuali di Giovanni Di Lorenzo, Eljif Elmas e Mario Rui fino al 2025”.

Questo il comunicato della SSC Napoli sul proprio sito ufficiale. Non ci sono Piotr Zielinski e Nikola Maksimovic, per i due le parti sono ancora in trattativa.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Pedullà: il Napoli punta Sokratis dell’Arsenal

De Laurentiis, tweet di benvenuto al nuovo proprietario della Roma

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Zanzare, perché alcune preferiscono il sangue umano