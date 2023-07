Corriere dello Sport – L’obiettivo numero uno è Kilman, ma il più accessibile è Mavropanos.

Il Napoli è concentrato non solo sul centrocampo, ma anche sul reparto difensivo. L’obiettivo numero uno rimane il costoso Max Kilman, per il quale De Laurentiis ha già offerto 35 milioni, ma che per i Wolves non bastano. Per concludere l’affare sono richiesti almeno 40 milioni di euro. L’altro obiettivo è Robin Le Normand, 26enne della Real Sociedad, che ha una clausola rescissoria da 50 milioni di euro. Chi ha costi più contenuti, invece è Konstantinos Mavropanos, 25enne greco dello Stoccarda, che viene valutato intorno ai 15-20 milioni.

