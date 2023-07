Corriere del Mezzogiorno – Lozano e Gaetano a Dimaro, ma per loro sessione di riabilitazione.

Gaetano e Lozano sono tra i convocati per il ritiro di Dimaro, nonostante siano indisponibili. Il centrocampista è impegnato in un lavoro di riabilitazione e rientrerà già a Castel Di Sangro, mentre il Chucky che nella giornata di ieri è stato visitato all’Isokinetic di Bologna, sarà tenuto sotto osservazione per monitorare la distorsione di secondo grado al ginocchio sinistro, procuratosi contro la Fiorentina. Avrà bisogno di almeno un mese prima di tornare il gruppo, la sua presenza rimane in dubbio anche per l’inizio del campionato.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Napoli i convocati per Dimaro: i nazionali settimana prossima

Napoli trovato accordo con l’Atalanta: fissate le visite mediche per il giocatore

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Lo Spezia ha pronti 3 colpi per il centrocampo