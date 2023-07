Napoli trovato accordo con l’Atalanta: fissate le visite mediche per il giocatore

Il Napoli ha trovato l’accordo con l’Atalanta, per Pierluigi Gollini che torna in azzurro

Notizie calcio – Il Napoli ha trovato l’accordo con l’Atalanta per Pierluigi Gollini, l’estremo difensore torna in azzurro come vice di Meret.

Gollini-Napoli

Come riportato daTuttomercatoweb, le visite mediche di Pierluigi Gollini con il Napoli sono fissate tra oggi e domani. Tra i due club è in corso lo scambio di documenti per chiudere l’operazione: il giocatore si trasferisce con la formula del prestito con diritto di riscatto per 0,5 milioni di prestito oneroso e 7 per il riscatto.

