La Gazzetta dello Sport – Zielinski, arriva il sì alla Lazio: Sarri pronto a riabbracciarlo.

L’edizione odierna del quotidiano, lancia la notizia in diretta: Zielinski ha detto sì a Sarri. Il polacco è disposto al trasferimento e la Lazio è pronta a dargli il benvenuto.

Per Sarri, Zielinski è la soluzione ideale dopo l’addio di Milinkovic-Savic. Con l’approdo in Champions League, l’esperienza del polacco darebbe un input positivo. Dopo la telefonata del tecnico biancoceleste, il centrocampista si è detto disposto a trasferirsi. Intanto Lotito ha già inoltrato una proposta da 20 milioni, ma De Laurentiis non lo cederà facilmente, e fissa una quotazione da almeno 30 milioni e si aspetta il rilancio dal presidenze laziale. Tra le due parti c’è un filo diretto e già in questa settimana la trattativa potrebbe entrare nel vivo. Per Zielinski sarà pronto un quadriennale da 4 milioni più bonus.

