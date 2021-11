Alvino spegne le polemiche: “Mario Rui? Deve scontare ancora la squalifica”

Carlo Alvino chiarisce la mancata partenza di Mario Rui per la Polonia

Attraverso il suo account ufficiale Twitter, il giornalista Carlo Alvino chiarisce la mancata partenza di Mario Rui per la Polonia spegnendo sul nascere le polemiche. Ecco il tweet:

“Faccio chiarezza su un argomento che sta tenendo banco in queste ore. Mario Rui non parte per la Polonia perché squalificato per 2 giornate dalla Uefa quindi dopo aver saltato la sfida dell’andata con il Legia sarà assente anche dopodomani”.

