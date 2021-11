Akatugba: “Osimhen avrebbe voluto tirare il rigore, ma il Inisnge è il rigorista”

Akatugba torna sull’episodio tra Osimhen e Insigne

Oma Akatugba giornalista e amico di Victor Osimhen è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Marte, dove è tornato sull’episodio che ha visto protagonista il nigeriano e Insigne. Ecco quanto dichiarato:

“Lui è pronto già dall’ultima volta, voleva tirarne uno. Purtroppo non ha potuto perché Insigne è il rigorista ufficiale ma lui è un leader, un combattente, vuole essere in prima linea per fare la differenza per il Napoli. Se ce ne sarà bisogno li tirerà. Dopo a gara contro la Roma era molto dispiaciuto perché si sente un leader e vorrebbe fare sempre il massimo”.

