Tra Romagnoli e la Lazio si inserisce il Napoli, il club azzurro va sul difensore

Il Napoli pensa a Romagnoli

Alessio Romagnoli è finito nel mirino del Napoli, che è sempre alla ricerca di un difensore centrale per completare il pacchetto arretrato. Come riportato dall’edizione odierna di Repubblica, l’ex Milan sembrava destinato alla Lazio ma non c’è l’accordo economico per mettere nero su bianco. Il Napoli potrebbe inserirsi a sorpresa, beffando il club di Lotito che da molto tempo è sulle tracce di Romagnoli.

