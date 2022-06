Bagni: “Deulofeu mi piace, ma no nel ruolo di Mertens. Vi dico un nome che non è inferiore a Politano”

Bagni parla del Napoli

Napoli Calcio – Il dirigente Salvatore Bagni è intervenuto a Radio Marte nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma parlando del calcio Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Zerbin, Gaetano e Luperto? Non avrei preso Tuanzebe, ma avrei tenuto Luperto. E sì, terrei in rosa tutti e tre. La carriera de calciatore nasce sempre da un ritiro, quando feci il provino, ho capito che potevo stare in un certo calcio. Ecco perchè penso che anche Zerbin, Gaetano e Luperto debbano fare il ritiro col Napoli.

Sarebbe un problema la mancanza di Mertens il prossimo anno. Vedo che Ibrahimovic rinnova e non vedo perchè il belga che è un giocatore utile non debba rinnovare col Napoli. Deulofeu al posto di Mertens non so, ma lo porterei in azzurro per le qualità del giocatore e per i diversi ruoli che può interpretare. Nessuno riuscirà ad essere il nuovo Mertens, per cui Deulofeu mi piace, ma non lo vedo nel ruolo di Mertens.

Se dovessimo perdere giocatori come Koulibaly, Fabian e Mertens saremmo in difficoltà perchè non esistono giocatori di pari valore, almeno inizialmente. Se andassero via, il Napoli sarebbe più debole e va detto chiaramente.

Berardi è il mio preferito in assoluto, tutti gli altri nomi che circolano in orbita Napoli sarebbero inferiori a Politano.

Ho sentito parlare di scudetto da De Laurentiis, forse quando lo ha detto pensava di poter trattenere tutti o forse questo pensiero non lo ha mai avuto”.

