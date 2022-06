Sondaggio Napoli per il centrale del Tottenham: Japhet Tanganga

Sondaggio Napoli per il centrale del Tottenham Tanganga

Sondaggio del Napoli per il centrale del Tottenham Japhet Tanganga. Nome nuovo per la difesa azzurra direttamente dalla Premier League.

Tanganga-Napoli, primi contatti

Come riportato su Twitter dal giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari, è molto apprezzato in Serie A il profilo del difensore centrale inglese Japhet Tanganga in forza al Tottenham di Antonio Conte.

Secondo il giornalista di Sportitalia, ci sono state tante richieste di informazioni per il difensore classe ’99 che a gennaio piaceva al Milan. Sul giocatore anche Inter e Napoli che hanno sondato il terreno, ma senza approfondire ulteriori discorsi.

