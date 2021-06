Cairo: “Belotti alla Juve? Mai nella vita, anche se me lo chiedessero”

Il presidente dei granata chiude definitivamente la porta ad un trasferimento di Andrea Belotti alla Juventus

Tuttosport nella sua edizione odierna riporta le parole di Urbano Cairo. il presidente del Torino parla di Andrea Belotti, attaccante granata del quale non vuole assolutamente privarsi. Il patron si dice convinto di poter convincere il giocatore a firmare il rinnovo, e anche se così non fosse, la sua richiesta per farlo partire non sarebbe inferiore ai 25-30 milioni di euro. Le sue dichiarazioni però sono chiare, in caso dovesse dire addio ai granata, che vada ovunque ma non alla Juventus.

Queste le sue parole:

“La Juve su Belotti? Mi sembra una cosa lunare, anche solo la prospettiva. Non ho avuto alcun approccio con loro e, anche qualora me lo chiedessero, mai nella vita! Alla Juve? Non scherziamo“.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Bargiggia: “Lotito a pranzo con Mastrandrea, la Lega non la prende bene”

Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore della Lazio, firma e annuncio vicini

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Oroscopo del giorno 09 Giugno 2021 a cura di Artemis