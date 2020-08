GdS- Napoli, Giuntoli non vuole mollare Under. Queste le cifre!

GIUNTOLI NON MOLLA! VUOLE UNDER, MA 20 MILIONI DI EURO NON BASTANO

La Gazzetta dello Sport -tra l’altro- scrive dell’interesse del Napoli per Under, riporta le ultime notizuie della trattativa e le cifre in ballo per poterla portare a termine.

“Il Napoli insisterà fino a quando la Roma non deciderà sul futuro di Cengiz Under. L’esterno turco è stato individuato come il possibile sostituto di José Callejon sulla fascia destra.

E Cristiano Giuntoli non vuole mollarlo, sta aspettando che il club giallorosso sistemi le sue questioni interne per riprendere la discussione dopo la prima offerta, presentata nello scorso mese di luglio, di 20 milioni di euro. La risposta della Roma non si è fatta attendere: per averlo ci vogliono 30 milioni di euro dei quali il 20 per cento andrebbe al Basaksehir”. Scrive il quotidiano sportivo.

