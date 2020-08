La Juventus non molla Milik, ma pretende uno scambio alla pari!

La Juventus vuole Milik, ma pretende uno scambio alla pari

Stando all’edizione odierna di Tuttosport, la Juventus continua a seguire Milik ma non intende versare denaro cash al Napoli.

Ecco quanto scrive il quotidiano torinese:

“Il caso più eclatante è quello di Arkadiusz Milik, da tempo separato in casa col Napoli e promesso sposo alla Juve, che non vuole accettare le condizioni del Napoli: 40 milioni cash oppure scambio alla pari con Bernardeschi. L’esterno bianconero, però, non ne vuol sapere di trasferirsi, nè di cedere i diritti d’immagine al club azzurro. L’alternativa sarebbe uno scambio alla pari con il cartellino dell’esterno sinistro Luca Pellegrini, 21enne che era al Cagliari: a Gattuso piace, al Napoli un po’ meno la valutazione eccessiva che gli dà la Juve”

