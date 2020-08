SKY – Meeting Pirlo-dirigenza: Milik è sempre un obiettivo della Juventus

LA JUVENTUS NON CAMBIA STRADA E MILIK E’ SEMPRE UN OBIETTIVO

Sei ore è durato in casa Juventus il meeting fra Pirlo e la dirigenza bianconera. La nuova stagione è alle porte e l’allenatore ha discusso con la società per predisporre il lavoro e iniziare a parlare di mercato.

Un primo capitolo, del mercato della Vecchia Signora, riguarda l’attaccante. Una punta che -presente in area di rigore- dovrà capitalizzare il lavoro della squadra bianconera e segnare.

Il nome di Milik, da tempo obiettivo dei Campioni d’Italia, non è stato escluso. E’ possibile che il discorso relativo alla punta polacca – 35 presenze e 14 gol in stagione – vada avanti, cercando di comprendere come impostare la trattativa col Napoli.

