SPORTITALIA – Napoli interessato a Reguilòn del Real Madrid. Queste le ultime!

Giuntoli ci ha confermato l’interesse per Sergio Reguilon del Real Madrid

SPORTITALIA – Il Napoli è interessato a Reguilòn del Real, il club madrileno ha grandi pretese, per il momento il club azzurro punta al prestito

Il mercato è giunto in una fase calda per quanto riguarda nomi e possibi trattative da instuarare per acquistare i giocatori più confacenti agli obiettivi delle varie società. Per il Napoli della prossima stagione si iniziano ad intarvedere segnali positivi. La società si sta adoperando per dotare l’organico azzurro di calciatori in grado di garantire alla squadra di Gattuso una discreta competitività onde poter raggiungere le migliori posizioni in classifica e disputare la prossima stagione nel migliore dei modi.

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha rilasciato alcune dichiarazioni in una telefonata a microfoni spenti sul mercato azzurro secondo quanto hanno riportano da Sportitalia durante lo speciale mercato.