Napoli: sono 14 gli azzurri convocati per gli impegni con le nazionali

Il Napoli vede partire tanti giocatori per i loro impegni con le nazionali

Il Napoli tramite il suo sito ufficiale comunica la lista completa dei calciatori convocati dalla proprie nazionali, ben 14 gli azzurri impegnati.

Questo il comunicato del Napoli:

“Sono 14 i calciatori del Napoli convocati in Nazionale per impegni internazionali tra Qualificazioni ai Mondiali, Coppa d’Africa e amichevoli. Lorenzo Insigne, Giovanni Di Lorenzo e Alex Meret convocati con l’Italia. Il ct Mancini ha inserito nella lista dell’Italia i 3 calciatori del Napoli in vista degli impegni per le qualificazioni ai Mondiali 2022 contro L’Irlanda del Nord (giovedì 25 marzo a Parma) e le due trasferte contro Bulgaria (28 marzo a Sofia) e Lituania (31 marzo a Vilnius).

– Azzurri impegnati nelle qualificazioni ai Mondiali 2022 –

Dries Mertens: Belgio-Galles (24 marzo), Repubblica Ceca-Belgio (27 marzo), Belgio-Bielorussia (30 marzo)

Eljif Elmas: Romania-Macedonia (25 marzo), Macedonia-Leichtstein (28 marzo) e Germania-Macedonia (31 marzo)

Piotr Zielinski: Ungheria-Polonia (25 marzo), Polonia-Andorra (28 marzo), Inghilterra-Polonia (31 marzo)

Fabian Ruiz: Spagna-Gracia (25 marzo), Georgia-Spagna (28 marzo), Spagna-Kosovo (31 marzo)

Elseid Hysaj: Andorra-Albania (25 marzo), Albania-Inghilterra (28 marzo), San Marino-Albania (31 marzo)

Stanislav Lobotka: Cipro-Slovacchia (24 marzo), Slovacchia-Malta (27 marzo), Slovacchia-Russia (30 marzo)

Amir Rrahmani: Kosovo-Lituania (24 marzo), Kosovo-Svezia (28 marzo), Spagna-Kosovo (31 marzo)

Mario Rui: Portogallo-Azerbaijan (24 Marzo), Serbia-Portogallo (27 marzo), Lussemburgo-Portogallo (30 marzio)

– Coppa d’Africa –

Kalidou Koulibaly impegnato nella doppia sfida di qualificazioni alla Coppa d’Africa: Congo-Senegal (26 marzo), Senegal-Eswatini (30 marzo)

Victor Osimhen di scena impegnato nella doppia sfida di qualificazioni alla Coppa d’Africa: Benin-Nigeria (27 marzo) e Nigeria-Lesotho (30 marzo)

– Amichevoli –

Hirving Lozano convocato per la doppia amichevole: Galles-Messico (27 marzo) e Messico-Costa Rica (30 marzo)”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Fonseca a Sky: “Mancato coraggio e mentalità!”

Roma-Napoli 0-2: una doppietta di Mertens decide la gara dell’Olimpico

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Vertice Ue in videoconferenza per nuova ondata virus