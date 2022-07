Corriere dello Sport – Avanza l’idea Navas ma c’è l’ostacolo ingaggio, nel mirino anche Kepa.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, il Napoli starebbe pensando ad un profilo di spessore tra i pali da regalare a Luciano Spalletti.

“L’affare-Koulibaly con il Chelsea ha rinverdito l’asse per Kepa, ventisettenne basco in uscita dai Blues. È in uscita dal Psg anche Keylor Navas, costaricano (35): per entrambi il problema è l’ingaggio stratosferico: oltre 8 milioni”.

