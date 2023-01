Sirigu vuole andar via da Napoli, Ambrosino verso un nuovo club

Il giornalista Giovanni Scotto si sofferma sulle prossime cessioni in casa Napoli, parlando di Salvatore Sirigu e Giuseppe Ambrosino.

Il portiere Salvatore Sirigu vorrebbe lasciare il Napoli, mentre il giovane attccante Giuseppe Ambrosino potrebbe iniziare una nuova esperienza nel Cittadella. A dichiarare ciò è stato il giornalista de “Il Roma” Giovanni Scotto.

Sul proprio account Twitter Scotto è entrato un po’ più nel dettaglio relativo a queste due cessioni:

“Salvatore Sirigu vuole andare via a tutti i costi e il Napoli non si opporrà. Si andrà a definire lo scambio di prestiti con Pierluigi Gollini, che con il suo nuovo procuratore insiste per avere garanzie sull’impiego, che il Napoli non avrebbe dato. Chiusa la cessione di Giuseppe Ambrosino al Cittadella.”

Fonte foto: Instagram @sa-sirigu.official

