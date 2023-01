Salernitana-Napoli, Fazio assente per infortunio

Il capitano della Salernitana Federico Fazio sarà assente contro il Napoli a causa di un infortunio al polpaccio sinistro.

Federico Fazio non scenderà in campo il prossimo sabato in occasione di Salernitana-Napoli. Il motivo ha a che fare con un infortunio rimediato durante la sfida contro l’Atalanta.

Di seguito il comunicato della Società granata che riporta ulteriori dettagli in merito:

“Gli accertamenti diagnostici a cui si è sottoposto in data odierna Federico Fazio presso il Centro Polidiagnostico Check-Up hanno evidenziato una lesione muscolare a carico del polpaccio sinistro avuta i primi minuti nel corso della partita contro l’Atalanta. L’atleta ha già iniziato il percorso fisioterapico e nei prossimi giorni si sottoporrà a nuovi controlli radiologici.”

Fonte foto: Instagram @federico_fazioofficial

