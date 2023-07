Corriere dello Sport – Kessie snobba la Juve, priorità alla Premier: c’è il Tottenham.

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sull’interesse della Juventus per Franck Kessie, che non sarebbe molto propenso al trasferimento in bianconero.

“Occhio, Juve: il Tottenham ti soffia Kessie. Arriva dalla Premier l’insidia maggiore per i bianconeri nella corsa al centrocampista del Barcellona. L’ivoriano è l’obiettivo principale della Signora per rinforzare il centrocampo e aggiungere muscoli, sostanza, personalità, inserimenti offensivi e gol. Sembra il jolly ideale, insomma. Per questo Cristiano Giuntoli sta lavorando senza sosta per portare l’affare al traguardo.

Con il Barça, il direttore dell’area tecnica della Continassa ha trovato terreno fertile, tanto che ci sarebbe già un principio di intesa per un prestito con diritto di riscatto che, a determinate condizioni, si trasformerebbe in obbligo. Un affare da 10-15 milioni.

Kessie non sarebbe convinto di lasciare il Barcellona. Ecco il fattore Premier League che si materializza e che potrebbe mandare all’aria i piani juventini. Nelle ultime ore, infatti, sarebbe prepotentemente entrato in scena il Tottenham, pronto ad esaudire la richiesta blaugrana di 15 milioni senza particolari problemi. Kessie, stando ai rumors, non sarebbe per nulla insensibile al richiamo degli Spurs e avrebbe dato la priorità agli inglesi“.

