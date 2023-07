Corriere dello Sport – Zielinski, conferma rinnovo allontanerebbe definitivamente Samardzic.

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sul rinnovo di Piotr Zielinski. Se dovesse essere confermato, la pista per Lazar Samardzic si raffredderebbe completamente. Tuttavia, un innesto per rimpiazzare Ndombele è necessario e Garcia è stato chiaro sulle sue idee. L’intenzione è quella di far arrivare un mediano di fisico ma anche qualità. Le opportunità di mercato non mancano e Lo Celso rimane in lista, ma ad una sola condizione: prestito secco. Intanto il Tottenham continua a respingere questa formula, e il Napoli è alla ricerca di una soluzione.

