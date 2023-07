Napoli, trovato l’accordo con Danso. Parte la trattativa con il Lens

Pressing del Napoli su Lens per Danso

Il Napoli continua il pressing sul Lens per il difensore Kevin Danso, che è stato scelto dal club azzurro come sostituto di Kim passato al Bayern Monaco. Secondo a quanto riportato da Footmercato, il centrale austriaco avrebbe già raggiunto l’intesa economica per un contratto da 3 milioni a stagione fino al 2027. Il Napoli contrinua a trattare con il Lens, che chiede una cifra vicina ai 30 milioni ma vista la volontà del giocatore di trasferirsi potrebbe anche arrivare uno sconto per chiudere la trattativa. Possibile che nei prossimi giorni ci sia il via libero definitivo, con Danso che potrebbe essere a disposizione di Garcia già a partire dal ritiro di Castel di Sangro.

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

