La Gazzetta dello Sport – Il Napoli ha raggiunto l’accordo per Danso: ora l’ostacolo è il Lens.

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sul possibile arrivo di Kevin Danso al Napoli. Il giocatore avrebbe tutte le carte in regola per occupare il posto vuoto lasciato da Kim. Intanto, la società partenopea può già contare su un accordo di massima, raggiunto con l’entourage del giocatore. La è base di 2 milioni netti di ingaggio per quattro anni con opzione per il quinto. I termini, tuttavia, potrebbero essere rivisti in seguito. L’unico ostacolo della trattativa è rappresentato dal Lens, che ha alzato le pretese per il classe 1998.

