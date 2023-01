Gollini si avvicina al Napoli, ormai è fatta per lo scambio con Sirigu

Venerato conferma lo scambio Sirigu-Gollini

In diretta ai microfoni di 1 Station Football è intervenuto l’esperto di calciomercato Ciro Venerato, che ha confermato l’imminente chiusura della trattativa che porterà Gollini in azzurro e Sirigu alla Fiorentina. Ecco quanto dichiarato:

Quest’oggi giocherà Meret con la Cremonese, questo è un indizio che conferma la probabile cessione di Salvatore. L’annuncio sarà dato all’inizio della prossima settimana, l’operazione è in chiusura. Il Napoli e i calciatori hanno fatto la propria scelta. Restano alcuni dettagli contrattuali da sistemare, soprattutto per il numero dei club coinvolti. Ci saranno i i diritti d’immagine da firmare, la trattativa è pronta a decollare, per questo il Napoli non ha preso in considerazione altre proposte come quella del Lorient con lo scambio con Mannone. Ovviamente bisogna aspettare l’ufficialità, ma l’operazione si farà. Gollini preferisce fare il secondo a Napoli, che potrebbe laurearsi campione d’Italia, piuttosto che il secondo di Terracciano alla Fiorentina che ha ambizioni diverse. Pierluigi è entusiasta di questa nuova esperienza e questo aspetto è stato apprezzato dal Napoli. L’Atalanta sta discutendo circa la formula del prestito, la società azzurra è felice di accogliere un calciatori simile. Sirigu è un grande professionista, in punta di piedi ed in silenzio, ha chiesto alla società la possibilità di poter cambiare area. “

Fonte immagine in evidenza: account ufficiale Instagram Pierluigi Gollini

