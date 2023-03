Fratello Di Lorenzo: “Ha fatto ricredere chi non aveva fiducia in lui. Rinnovo? Vuole Napoli”

Il canale sportivo, in occasione del match tra Italia ed Inghilterra, ha intervistato il fratello di Giovanni Di Lorenzo. Qui le parole di Diego Di Lorenzo:

Per tuo fratello è un momento d’oro, quanto siete orgogliosi?

“Nel corso degli ultimi anni, Giovanni ci ha abituato a prestazioni di alto livello. Ha una grande capacità: ogni anno aggiunge qualche nuovo elemento al suo bagaglio tecnico. Durante questi anni a Napoli ha fatto ricredere molte persone che non avevano fiducia in lui, non pensavano potesse diventare un titolare dei partenopei. Invece si è preso la maglia del Napoli, la maglia della Nazionale fino alla vittoria dell’Europeo: non è più una sorpresa”.

Sei cresciuto con lui. Caratterialmente com’era? Ti aspettavi potesse diventare così determinante in uno spogliatoio come quello del Napoli?

“Giovanni è un uomo di poche parole, non ha bisogno di parlare tanto. Gli basta uno sguardo e ti fa capire se è d’accordo con te oppure no. Sin da ragazzino aveva indossato la fascia da capitano della Reggina, a dimostrazione del suo carattere importante”.

C’è stato un momento in cui hai capito che avrebbe fatto il grande salto?

“Ho sempre intravisto in lui qualcosa di importante, sul suo arrivo in Serie A ci avrei scommesso. Ora, però, sta andando oltre. E siamo contenti, ha raggiunto livelli importantissimi”.