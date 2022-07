Napoli, Ounas e Petagna ai saluti: due attaccanti nel mirino del club

Adam Ounas ed Andrea Petagna potrebbero a breve salutare il Napoli, che attualmente ha messo nel mirino altri due attaccanti.

Il Napoli potrebbe salutare a breve gli attaccanti Adam Ounas ed Andrea Petagna. Quest’ultimo potrebbe infatti iniziare una nuova esperienza con il Monza, neopromossa in Serie A. Anche Ounas avrebbe differenti offerte in Italia ed all’estero che il club partenopeo starebbe attentamente valutando. La Società avrebbe inoltre già pensato ai sostituti, ovvero Giacomo Raspadori ed uno tra Giovanni Simeone ed Armando Broja.

Ecco quanto riportato in merito dalla Gazzetta dello Sport:

“La situazione dell’algerino è in divenire, con offerte italiane ma anche estere che però non convincono a piene che però non convincono a pieno, mentre per Petagna al Monza «è ancora tutto da vedere» come ha detto Adriano Galliani. Nell’incastro ci finirebbe dentro uno tra Broja e Simeone, nel ruolo di prima alternativa ad Osimhen ma l’arrivo dell’albanese – o in subordinazione quella del Cholito – non chiuderebbe affatto le porte a Raspadori, anzi nei sogni del Napoli c’ una clamorosa “doppietta”.”

