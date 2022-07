Napoli, situazione portieri: ci sono cinque nomi in ballo

Il Napoli sta attualmente scegliendo chi sarà il vice Meret e sta valutando ben cinque portieri.

Tra le scelte di mercato del Napoli c’è anche quella legata al secondo portiere. Il club azzurro starebbe infatti scegliendo il vice Meret ed attualmente sta valutando cinque ipotesi. Luciano Spalletti vorrebbe inoltre risolvere questa situazione in breve tempo, secondo la Gazzetta dello Sport il tecnico avrebbe chiesto una data di scadenza: il 15 agosto.

Dal quotidiano si legge:

“Il tecnico azzurro intende però risolvere entro Ferragosto il rebus portiere perché il Napoli non può permettersi di arrivare a fine mercato (cioè dopo quattro turni di campionato) senza aver chiarito la situazione tra i pali. Ecco perché Kepa è un’idea che deve presto diventare trattativa (chiedendo al Chelsea un prestito con diritto di riscatto e di contribuire a gran parte dell’ingaggio). Se i Blues invece continueranno a prendere tempo bisognerà rivolgersi altrove, piacciono tre profili stranieri di esperienza: Neto del Barcellona, Trapp dell’Eintracht (che però ha uno stipendio “pesante”) e Ivusic dell’Osijek. Resta in piedi anche la pista che porta a Sirigu, ma l’eccessivo temporeggiare da parte del Napoli lascia intendere che il campione europeo ex a Torino non è esattamente una prima scelta.”

