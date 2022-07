Non solo Salernitana, un altro club di Serie A valuta Mertens

Secondo il giornalista Giovanni Scotto la Salernitana non sarebbe l’unico club di Serie A interessato a Dries Mertens.

Da quando Dries Mertens non ha rinnovato il suo contratto con il Napoli parecchi club, italiani e non, avrebbero chiesto informazioni su di lui. Riguardo i club di Serie A il primo a sporgere un interesse è stata la Lazio, in particolare Maurizio Sarri che ha già avuto modo di lavorare con il belga in passato. Di recente ci sarebbe stato l’interesse, ancora vivo, della Salernitana. A questa lista pare aggiungersi anche il Sassuolo, che avrebbe fatto un sondaggio per l’attaccante.

La notizia è stata riportata dal giornalista Giovanni Scotto sul proprio account Twitter. Giovanni Scotto riporta anche la lista dei club italiani interessati a Dries Mertens, evidenziando però che il giocatore preferirebbe giocare all’estero.

Ecco le sue parole:

“Non soltanto la Salernitana. Anche il Sassuolo avrebbe contattato Mertens per un sondaggio. Per ora l’ex attaccante del Napoli si è preso un periodo di riflessione. Preferisce l’estero. In Italia piace anche a Lazio. Milan e Inter.”

