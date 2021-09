Garlando su Mancini: “Occhio all’eccesso di gratitudine”

Il pareggio tra Italia e Bulgaria ha fatto parecchio discutere, Garlando tra le prime pagine de La Gazzetta dello Sport commenta così il match di ieri.

Luigi Garlando, tra le prime firme del calcio italiano, nel suo articolo di approfondimento commenta il pareggio dell’Italia contro la Bulgaria: “Dalla storia Mancini può imparare una lezione importante: occhio all’eccesso di gratitudine. Ci inciamparono Bearzot e Lippi.

Giusto il rispetto per le gerarchie, ma, anche se arrivato per ultimo, il pimpante Calabria forse avrebbe dato maggiori garanzie di Florenzi, sua riserva nel Milan. Forse Pellegrini, il più in forma del gruppo, sarebbe servito prima del recupero. Forse le forze nuove tipo Zaniolo, Scamacca e Kean, ieri in tribuna, potranno aiutare a conservare lo spirito e la fame che ieri si sono smorzati”.

