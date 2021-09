Inter su Onana, ma c’è l’inserimento del Napoli per l’estremo difensore

Inter – Individuato il possibile successore di Samir Handanovic, ma attenzione al Napoli che si inserisce nella trattativa.

L’Inter è alla ricerca di un successore che sia all’altezza di Samir Handanovic, tutte le strade porterebbero al profilo di Andre Onana, di proprietà dell’Ajax che a fine anno andrà in scadenza. Il contratto non dell’estremo difensore non sarà rinnovato dal club, a causa della squalifica dovuta della positività al test anti-doping, che terminerà il 4 novembre di quest’anno.

L’Inter si è attivata ormai da mesi per l’acquisto del giocatore, tuttavia si presenta un intralcio per i nerazzurri, poiché sembrerebbe essere subentrato in trattativa anche il Napoli. La squadra partenopea, difatti, ha fatto un sondaggio approfondito sul giocatore, alla ricerca di un portiere affidabile in vista della possibile partenza di Ospina a fine stagione. Ne parla Tuttosport.