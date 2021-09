Mirante si offre per sostituire Meret, ma il Napoli rifiuta

Antonio Mirante si propone al Napoli per sostituire l’infortunato Meret.

Secondo l’edizione de Il Mattino, in seguito all’infortunio di Alex Meret che lo vedrà fuori dal campo per almeno due mesi, e quello di questa notte procurato a David Ospina, Antonio Mirante si sarebbe proposto come valido sostituto per difendere la porta del Napoli.

È questa un’ipotesi da non sottovalutare per il Napoli, ovvero, quella di prendere uno svincolato per sopperire alle mancanze. L’ex Roma e Parma, Mirante che dopo tre anni in giallorosso è svincolato senza alcuna collocazione, potrebbe essere un’idea. Mirante si allena regolarmente due volte al giorno a Sorrento ed è in attesa di una chiamata da parte di qualche club. Per ora, il Napoli ha rifiutato.

