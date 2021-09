Venerato: “Napoli sicuro di avere Ospina con la Juventus. Niente Mirante, il motivo”

Venerato sul Napoli e Ospina

Ultime notizie calcio mercato Napoli – Ciro Venerato, esperto di mercato e giornalista di RAI Sport è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto ha detto.

Venerato:

“Il Napoli non prenderà Mirante perché Meret nella peggiore delle ipotesi potrebbe star fermo un mese. Gli azzurri sono certi di avere a disposizione Ospina per la sfida contro la Juventus, c’è anche l’ipotesi di dividere un volo privato con Cuadrado. In ogni caso il Napoli è assolutamente sicuro di averlo a disposizione per la sfida del Diego Armando Maradona. Anguissa vale tre volte Bakayoko, non capisco perché il Napoli non debba puntare allo Scudetto. Non è obbligata a vincerlo, ha il solo obbligo di centrare la Champions League”.

