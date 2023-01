Scontri ultras, arriva il comunicato della SSC Napoli

La SSC Napoli ha pubblicato un comunicato relativo agli scontri avvenuti ieri tra gli ultras di Napoli e Roma.

Nella giornata di oggi la SSC Napoli ha diramato un comunicato in merito agli spiacevoli scontri tra tifoserie ultras avvenuti ieri. La SSC Napoli prende nettamente le distanze da quanto avvenuto ed interviene con poche parole anche sulle trasferte vietate ai tifosi che nulla hanno a che fare con ciò.

Ecco quanto si legge sul sito ufficiale della Società partenopea:

“Il Calcio Napoli condanna fermamente gli atti e i comportamenti di alcuni presunti tifosi, che purtroppo ancora frequentano gli stadi italiani, creando da sempre per i veri appassionati disagi e pericoli. Terrorizzando, come è successo ieri sull’autostrada A1, anche persone che tra l’altro erano completamente estranee a qualunque tifo calcistico.

L’Inghilterra negli anni ’80 ha estirpato i facinorosi dagli stadi rendendo il calcio inglese il più sicuro e spettacolare del mondo, con provvedimenti drastici ma efficaci.

Auspichiamo che il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, voglia prendere una volta per tutte iniziative appropriate e radicali.

Sarebbe ingiusto, per colpa di poche centinaia di individui, vietare le trasferte a tutti. Ma non è tollerabile che persone violente possano viaggiare indisturbate per l’Italia e frequentare gli stadi.”

Fonte foto: Facebook, SSC Napoli

