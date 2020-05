L’appello di De Luca: “Non andate negli ospedali del Nord, qui eccellenza e sicurezza!”

L’appello di De Luca è volto ad evitare che i campani si spostino verso il Nord alla ricerca di cure mediche più efficienti, il portale fanpage.it riporta un estratto:

“Invito convintamente i nostri concittadini a non andare negli ospedali del Nord. I nostri sono i più sicuri d’Italia. E qui abbiamo possibilità di dare assistenza che è la migliore d’Italia e in alcuni posti del mondo”. Abbiamo eccellenze in Campania, qui abbiamo gli ospedali più sicuri d’Italia. Abbiamo avviato una produzione di ventilatori polmonari in Campania, abbiamo stanziato 9 milioni di euro per la ricerca contro il Coronavirus”