ESCLUSIVA FA – Il giovanissimo Enzo Romano: “Il virus non fermerà il mio sogno!”

La redazione di ForzAzzurri è virtualmente volata a Barcellona per seguire i progressi del giovanissimo talento napoletano Enzo Romano.

Con la famiglia di Enzo Romano abbiamo riepilogato l’ultimo anno a Barcellona.

Dove eravamo rimasti

Vi avevamo raccontato nel giugno 2019 di Enzo Romano, talentuoso centrocampista entrato a far parte della CF Damm, il bacino di crescita del Barcellona, una squadra satellite alla quale non è possibile accedere tramite provini. Della rosa dell’anno scorso sono stati confermati solo Enzo ed il portiere. Enzo è l’unico ad esserci rimasto per tre anni consecutivi. Nel corso della stagione c’è stato un avvicendamento in panchina ed il mister ha voluto spostare Enzo dal centrocampo all’attacco. Il risultato? 29 gol in 19 partite. Enzo Romano conferma così di essere un piccolo campione duttile e sempre pronto al sacrificio, per lui ciò che conta è lavorare per la squadra per arrivare alla vittoria. Questi numeri hanno sorpreso tutti, Enzo è sempre stato centrocampista e ciò la dice lunga sulla determinazione e sulle sue doti.

Coronavirus

Non potendo recarsi agli allenamenti, Enzo ha potuto dedicarsi allo studio, sì, eccelle anche in questo. Gli piace molto leggere ma non resterebbe un minuto su una pagina di Harry Potter, ha praticamente divorato il libro di Johan Cruijff. Durante l’emergenza epidemiologica, ha costretto il padre a scaricare i video delle academy dei principali top club europei per poter continuare ad allenarsi. In otto settimane di quarantena ha già sostenuto 46 allenamenti individuali. Preferisce di gran lunga allenarsi che giocare con i suoi amici, ha insistito con il padre: “non sarà il virus a fermare il mio sogno!”

La prossima stagione

L’anno prossimo Enzo Romano giocherà nella categoria preferente (il livello più alto prima del professionismo). Un’importante agenzia di procuratori spagnoli ha già fiutato il talento del giovane napoletano ed ha bussato alla porta della famiglia per proporsi di seguire il futuro di Enzo. Il prossimo sarà quindi l’ultimo anno da calcio a 7, ma fondamentale per il delinearsi del futuro di Enzo Romano al Barcellona.

Enzo in campo

Questa azione spiega bene le doti di Enzo. L’azione parte dalla difesa e si sviluppa sugli esterni ma Enzo segue l’istinto, si inserisce nello spazio e si fa trovare pronto, riceve palla e si libera per concludere a rete di sinistro.

Mario Scala

