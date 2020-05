UFFICIALE – L’IFAB, cambia le regole nel calcio: 5 sostituzioni a partita

Ufficiale, l’IFAB cambia le regole nel calcio: 5 sostituzioni, si potranno effettuare ad ogni partita

Notizie calcio – L’IFAB cambia le regole nel calcio, ha deciso di modificare temporaneamente le regole del gioco del calcio per favorire la ripresa in piena estate dopo l’emergenza Coronavirus. La proposta della FIFA di introdurre un emendamento per consentire un massimo di cinque cambi durante le competizioni che sono già cominciate. Da tre a cinque sostituzioni, quindi, fino al 31 dicembre 2020, si legge nel comunicato dell’IFAB. Il motivo alla base è il fatto che si giocherà con climi caldi e umidi, oltre al fatto che spesso ogni squadra dovrà disputare due o più partite a settimana. Se si riprenderà, dunque, anche in Serie A si potranno effettuare 5 sostituzioni. Di seguito i punti focali della nuova regola:

IFAB, cambia le regole: 5 sostituzioni

– Le due squadre possono usare un massimo di cinque sostituti.

– Per evitare il più possibile le interruzioni durante i 90 minuti, ogni squadra avrà tre opportunità di effettuare le cinque sostituzioni (quindi due saranno doppie se gli allenatori vorrebbero effettuarle tutte), che potranno anche essere effettuate durante l’intervallo.

– Se le regole della competizione prevedono un’ulteriore sostituzione durante i tempi supplementari (coppe europee), le due squadre avranno quindi un totale di sei sostituzioni.

