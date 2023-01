Ounahi dice si al Napoli, la differenza tra domanda ed offerta

Il centrocampista dell’Anger Azzedine Ounahi avrebbe detto si al Napoli, c’è però una differenza tra l’offerta del club e la richiesta dell’Angers.

Secondo quanto riportato da Sky Spot 24 Azzedine Ounahi avrebbe detto sarebbe favorevole al passaggio al Napoli. Ecco quanto riportato circa le ultime notizie sulla vicenda.

“Il mercato del Napoli è già in ottica estiva, dopo l’arrivo di Bereszynski. Adesso si lavora sul nome di Ounahi, centrocampista dell’Angers e sorpresa al Mondiale col Marocco. Lo valutano 20-25 milioni di euro, inoltre il Napoli non può tesserarlo subito perché è extra comunitario. Quindi non ha lo slot libero. Lavora per abbassare le richieste dell’Angers: c’è stato un incontro con gli agenti a Milano negli scorsi giorni, proprio con la volontà di abbassare le richieste dell’Angers. C’è stata una prima offerta del Napoli per Ounahi, di 15 milioni: balla ancora un po’ di differenza, rispetto alla richiesta dell’Angers. Ma c’è la disponibilità di massima del giocatore al trasferimento al Napoli e la volontà degli azzurri di insistere per chiudere. Il Napoli ci ha abituato a lavorare d’anticipo, come Olivera lo scorso anno: sta provando a farlo adesso con Ounahi.”

Fonte foto: Instagram, @azzedine_ounahi

