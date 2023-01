Il Napoli vince a Genova ed Anguissa esulta sui social: il commento

Il centrocampista del Napoli Zambo Anguissa ha commentato la vittoria degli azzurri avvenuta contro la Sampdoria.

Il centrocampista del Napoli Zambo Anguissa ha voluto esprimere sui propri canali social la gioia per la vittoria del Napoli. Il match in questione è quello contro la Sampdoria, terminato con il punteggio di 0-2 ed in cui il giocatore originario del Cameroon è stato uno dei protagonisti.

Anguissa ha festeggiato la vittoria azzurra postando una sua foto sul proprio account ufficiale instagram. Nella didascalia che accompagna l’immagine si legge: “+3 continuiamo così”; poche parole ma che esprimono al meglio le emozioni da lui provate.

Fonte foto: Instagram, @anguiss_29

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Sampdoria-Napoli, le parole di Spalletti dopo il match

Stankovic: “Partita tosta, l’avevamo preparata bene. Episodi? No comment”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Auto con 5 giovani contro guard rail, 2 morti