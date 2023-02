Napoli, infortunio per Raspadori in allenamento. A rischio la sua presenza in Champions

Napoli, stop per infortunio di Raspadori

Brutte notizie per il Napoli dopo l’infortunio accorso a Giacomo Raspadori nell’allenamento di oggi, che come riportato dal report giornaliero del club azzurro pare abbia accusato un problema muscolare. Possibile che non recuperi per Sassuolo, mentre è da valutare la sua presenza per l’andata degli ottavi di Champions contro l’Eintracht. Ecco quanto riporta il club:

“Raspadori è uscito anzitempo per un risentimento muscolare. Nei prossimi giorni l’attaccante azzurro sarà sottoposto ad esami strumentali”.

Fonte immagine in evidenza: sscnapoli.it

