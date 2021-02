Napoli-Benevento, Gattuso torna al 4-3-3. Ghoulam e Rrahmani titolari

Napoli-Benevento, le scelte di Gattuso

Per la sfida contro il Benevento in programma domani alle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona, Gattuso sembra aver scelto di tornare nuovamente al 4-3-3. Tra i pali ci sarà ancora Meret. In difesa a destra confermato Di Lorenzo a destra, coppia centrale formata da Rrahmani e Koulibaly. A sinistra spazio a Ghoulam, che nel secondo tempo contro il Granada è stato tra i migliori in campo. A centrocampo Bakayoko sarà il centrale, con ai lati Fabian Ruiz ed Elams. In attacco il tridente sarà composto da Insigne, Politano e Zielinski, Mertens entrerà a gara in corso.

