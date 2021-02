Napoli, ADL pensa a delle cessioni per abbassare il monte ingaggi

Napoli, ADL pensa a delle possibili cessioni

Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello sport, De Laurentiis starebbe pensando ad alcune cessioni eccellenti per abbassare l’attuale monte ingaggi. Il rischio pero, sarebbe quello di cedere alcuni pezzi pregiati ad un prezzo inferiore rispetto il loro valore a causa della deludente stagione. Ecco quanto riporta la rosea:

“Le plusvalenze realizzate negli anni e che hanno portato al rafforzamento progressivo della squadra oggi non sono più praticabili. E De Laurentiis ha intenzione di abbassare il monte ingaggi, oltre i cento milioni attuali. Ma cedere oggi i gioielli non comporterà grandi plusvalenze, e non parliamo di un imprenditore (e questo rientra nella sua libera scelta) pronto a integrare di tasca propria. Anzi è più probabile che si rischi di dover svendere.”

