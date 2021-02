Calciomercato, Hysaj verso il Psg. Il suo agente in contatto con il club francese

Calciomercato, contatto tra l’agente di Hysaj e il PSG

Come riporta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, Elseid Hysaj potrebbe finire al PSG a parametro zero al termine della stagione. Mario Giuffredi, agente del difensore azzurro, nei giorni scorsi ha avuto dei contatti con il club francese che sembrerebbe seriamente interessato. Al momento non ci sarebbe alcuna offerta, ma le parti hanno iniziato a parlarne. Hysaj è attualmente in scadenza a Giugno 2021, con il rinnovo che è sempre più lontano come ammesso anche nelle scorse settimane da suo agente.

