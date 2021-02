Monza, l’ad Adriano Galliani positivo al coronavirus

A riportare la notizia su Galliani è La Gazetta dello Sport:

“Il Monza ha comunicato con una nota ufficiale che Adriano Galliani è risultato positivo al Covid-19, a seguito dell’ultimo tampone molecolare a cui si è sottoposto. L’amministratore delegato biancorosso, in ottemperanza alle normative sanitarie in vigore, è entrato in regime di quarantena a domicilio. Non è la prima volta che il Monza si trova costretto a fare i conti con il Coronavirus. Lo scorso 14 ottobre venne infatti rinviata la sfida contro il Vicenza, valida per la terza giornata di campionato, a causa di sette giocatori positivi al virus. A inizio settembre anche Silvio Berlusconi, numero uno del club, affrontò una lunga degenza a causa del Covid-19, venendo costantemente seguito dal professor Alberto Zangrillo all’ospedale San Raffaele: “Malattia infernale, sono risultato tra i primi 5 per carica del virus”, spiegò l’ex presidente del Milan.”

