Caso Mertens, i tifosi sui social: “Doveva finire diversamente, così fa male!”

I tifosi azzurri si preparano all’ormai vicino addio di Dries Mertens

Dries Mertens sta per dire addio al Napoli. Le sue parole nella conferenza stampa con il Belgio ed un trattiva per il rinnovo che sembra non essere mai realmente partita stanno ponendo la parola fine al capitolo azzurro della carriera di Ciro. Sui social i tifosi sono divisi: c’è chi incolpa De Laurentiis e la società per il trattamento riservato al miglior marcatore del Napoli, che sta dicendo addio come uno dei tanti. Dall’altra invece c’è chi incolpa lo stesso giocatore, reo di non amare Napoli quanto diceva di fare, ma di preferire bensì i soldi. Il sentimento però è unanime: “Doveva finire diversamente”.

