Incocciati: “Mertens? Prevedibile finisse così, c’erano tutte le avvisaglie”

L’ex azzurro commenta l’addio al Napoli di Dries Mertens

Beppe Incocciati, ex giocatore del Napoli, ha parlato a Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”.

Queste le sue parole:

“C’erano tutte le avvisaglie perché la storia tra Mertens e il Napoli finisse così. Peccato perché è un giocatore che avrebbe fatto un bel corso al Napoli il prossimo anno, soprattutto tecnicamente.

Non sarei mai voluto andare via da Napoli, appartengo a una società dove c’era il numero 1 che non sarebbe mai voluto andare via. Ci vogliono sempre sinergie importanti tra spogliatoio e società, ai miei tempi la società era molto più presente anche sotto l’aspetto affettivo. Uno quando sta bene difficilmente crede di andare via.

Deulofeu per caratteristiche si avvicina molto a Mertens, ha facilità nell’1 contro 1 e vede la porta. Se dovesse arrivare a Napoli farebbe bene”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Svolta nella trattativa Deulofeu-Napoli: trovato l’accordo con l’Udinese, i dettagli

Napoli rifiutata offerta dell’Arsenal per l’attaccante: la cifra

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici