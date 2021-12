Manolas, fermato dalla Guardia di Finanza a Capodichino: i fatti

Manolas fermato dalla Guardia di Finanza

Kostas Manolas, difensore del Napoli è stato fermato e multato dalla Guardi di Finanza, tutto è accaduto all’aeroporto di Capodichino mentre il difensore azzurro si accingeva a partire per la Grecia.

In seguito ad un controllo, come riporta il Corriere del Mezzogiorno, è stato verificato che Manolas, avesse con se una somma di denaro superiore a quella consentita dalle norme anti riciclaggio e che non dovrebbe superare i 20 mila euro.

Il viaggio in Grecia è stato concordato con la società per motivi medici.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ferlaino: “Non credo all’arrivo degli arabi a Napoli, penso sia impossibile”

Mandava ha detto si al Napoli, si lavora per anticipare il suo arrivo a gennaio

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Green pass: Lamorgese, in prima settimana 3.802 sanzionati