Calciomercato Napoli, piani ambiziosi a giugno: gli obiettivi

Calciomercato Napoli – Il Napoli sta valutando i movimenti che, secondo i piani tecnici, sembrano necessari per arrivare in vetta al campionato, con un occhio attento anche ai programmi futuri come la Champions League, è quanto racconta il Corriere dello Sport.

“I piani di giugno sono ambiziosi: Bremer del Torino piace molto, ma di certo non è un saldo. Al momento i ruoli più gettonati in vista della sessione invernale sono due: il terzino sinistro e un difensore centrale, idea che potrebbe diventare urgenza nel caso in cui sarà chiusa la cessione di Manolas all’Olympiacos.

Nomi: Reinildo, mancino del Lille, resta il candidato numero uno, ma a gennaio diventerà un parametro zero e dunque l’acquisto dovrà essere davvero vantaggioso; e poi Felix Uduokhai, jolly difensivo dell’Augsburg. Occhi anche su un altro tedesco, centrocampista del Gladbach: Florian Neuhaus”

