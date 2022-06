Napoli: si riapre la pista Ostigard, è ballottaggio con Casale

Il Napoli è alla ricerca di un difensore per sostituire Tuanzebe, tornato in Inghilterra dopo l’anonima esperienza azzurra. Il quotidiano Repubblica ci sarebbero dei contatti avviati con l’entourage di Nicolò Casale. Il difensore italiano di proprietà dell’Hellas Verona ha rifiutato il Monza di Berlusconi ed è quindi di nuovo a disposizione, ma il vero obiettivo del ds Cristiano Giuntoli è Leo Ostigard. Con il Brighton cui si era trovata anche una base d’intesa per una cifra vicina ai 5 milioni di euro ma il club inglese ci ha ripensato e ha guadagnato tempo, visto l’interesse di altre squadre per il difensore.